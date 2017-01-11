"Беркутівці" зі списку Савченко не хочуть, щоб їх передавали бойовикам

Колишні співробітники спецпідрозділу "Беркут" Павло Аброськін, Сергій Зінченко та Сергій Тамтура, які потрапили до списків, опублікованих нардепом Надією Савченко та яких підозрюють у вбивствах протестувальників під час подій Євромайдану, не готові, щоб їх обміняли та передали терористам Донбасу.

Про це у коментарі "Громадському" розповіли адвокати та родичі колишніх спецпризначенців.

Зауважимо, що всі вони не довіряють достовірності списків, які опублікувала Надія Савченко.

"Як мої підзахисні опинилися у цьому списку спитайте в тих, хто їх складав, напевно, це ж люди з того боку — може, вони вважають, що мої підзахисні невинні. Але на обмін такий мої захисні не готові. Для них це така сама новина, як і для мене", – підкреслив Ігор Варфоломєєв, адвокат Сергія Зінченка та Сергія Тамтури.

Крім того, прокурор у справі про вбивство 48 людей на Інститутській Роман Псюк зазначив, що його також здивували вищезазначені списками. Зокрема, він не розуміє, чому саме ці троє обвинувачених в них опинились, а не інші — наприклад, там немає екс-заступника командира київського "Беркуту" Олега Янішевського та екс-бійця цього батальйону Олександра Маринченка, які також є обвинуваченими у цій справі.

За його словами, усі ці троє обвинувачених не мають жодного стосунку до воєнізованих формувань "ДНР" та "ЛНР", не є росіянами та не брали участі у війні на сході.

Олександр Горошинський, адвокат Павла Аброськіна, своєю чергою заявив, що його підзахисний знає про присутність свого ім'я у списку на обмін, однак він не готовий був би на подібний обмін, бо він – невинний і вони мають намір доводити це у суді.

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Нагадаємо, напередодні народний депутат Надія Савченко оприлюднила список українських полонених, а також осіб, яких вимагають видати представники "ЛНР" і "ДНР".



Зокрема, бойовики вимагають від української сторони віддати їм "беркутівців", який підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану.