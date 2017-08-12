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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Безкінечний потік падаючих панд: неймовірно миле відео

09:13, сьогодні 276 Читать новость на русском
Панда впала
Панда впала / Фото з відкритих джерел

В мережі активно поширюють ролик із пандами, які постійно та незграбно падають.

Проект iPanda провели власне міні-дослідження та дізнались, як часто падають панди. Піддослідними слугували тварини із дослідницького центру Ченду в Китаї. Як виявилось, падають дуже часто.

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При чому причини падінь можуть бути різноманітними. Панди можуть впасти просто на рівному місці. Тварини деколи не можуть втримати рівновагу і на бамбукових паличках, і на колоді.

Теги: LifeStyle світ тварин Курйозні новини
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