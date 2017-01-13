Безправ'я проти беззаконня

Воістину, якщо дорога в пекло вимощена благими намірами, то те, що відбувається на будівельних майданчиках Києва – ілюстрація до цього.

Вранці 10 січня співробітники будівельної компанії "Центробудсервіс" приступили до підготовчих робіт на ділянці за адресою проспект Алішера Навої, 55. Працівники почали розчищення території і встановлення захисного забору будівельного майданчика. Активісти оперативно відреагували, заблокувавши роботу будівельників і викликавши "підмогу" у вигляді озброєних представників батальйонів "Айдар" та "Донбас". Під їх погрозами працівникам "Центробудсервісу" довелося припинити діяльність і відійти, а паркан тим часом повалили. На щастя, обійшлося без жертв.

У загальних рисах події виглядають так, але диявол, як то кажуть, криється в деталях. Відкинемо емоції, звернемося до фактів і спробуємо розібратися, що ж реально сталося. Згідно представленої дозвільної документації, а саме: Декларації про підготовчі роботи № КВ030163623398 від 27.12.2016 року та Договору оренди земельної ділянки та рішенням суду про продовження Договору оренди земельної ділянки №910/11299/15 від 05.06.2015 року, Витяг з Публічного земельного кадастру, Картки порушення благоустрою та Акту обстеження зелених насаджень, ТОВ "Центробудсервіс" має право розчистити ділянку, спиляти дерева і поставити паркан. Весь цей період ТОВ "Центробудсервіс" справно платило орендну плату до міського бюджету. Компанія сплатила поновлювану вартість зелених насаджень, про що публічно заявив директор КП по УЗН Дніпровського району Євген Ковшун.

Представники компанії встановили діалог з місцевими жителями і запропонували підписати меморандум про співпрацю. 10.01.2017 року представники компанії "Центробудсервіс" провели повне обстеження аварійних прилеглих будинків і запропонували надати допомогу в ремонті дахів, під'їздів, інженерних комунікацій в підвалах, утепленні фасадів п'яти сусідніх будинків і благоустрій прибудинкової території, а саме – проспект Алішера Навої, 57, 59, 61, 65, 67, – на суму 5 млн грн. Здавалося б, жителям сусідніх "хрущовок" пощастило, але тут почалося найцікавіше: на місце подій прибув Михайло Будилів, депутат від фракції ВО "Свобода". Не цікавлячись законністю того, що відбувається, не дивлячись у документи, пан Будилів зажадав негайно припинити підготовчі роботи. Після логічного відмови, депутат зажадав припинити діалог із забудовником і особисто організував присутність на ділянці ветеранів АТО з батальйонів "Айдар" та "Донбас". У свою чергу, народний депутат України Семен Семенченко, не маючи відношення до будівництва і не намагаючись вникнути в законність документів, відразу привітав жителів і АТОшників з вдалою спробою повалити паркан. Хіба це не схоже на свавілля людей у камуфляжі? Чому поліція не діє, законність відкидається, а стихійна юрба змітає будівельний паркан?

Переважна більшість людей упевнені, що більшість із них праві за визначенням. Постійна істерика в соціальних мережах, одностороння картинка з "ущемленими правами" жителів в ЗМІ, відмочування влади вміло направляють негативні емоції людей на забудовників. Стало модно засуджувати будь-якого забудовника, робити безправним заручником "активістів" і громадської думки. За іронією долі, в нашому демократичному правом державі прав не той, хто дотримується закону і виконує встановлені вимоги. Коли поліція не діє, закони ігноруються, а "правильність" визначається озброєними людьми в камуфляжі – приходить анархія. Ймовірно так і було сто років тому, в далекому 1917-му році, держава не зуміла відстояти Закон перед Силою агресивної юрби. Але в нинішній ситуації є позитивна особливість – ще не пізно почати думати самостійно і перестати йти на поводу натовпу.