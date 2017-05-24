Біологи з'ясували, який овоч сприяє схудненню: ви би будете здивовані

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Американські біологи з'ясували, що перець чилі сприяє схудненню та пояснили чому він допомагає боротись з ожирінням.
Про це повідомляє EurekAlert!.
Науковці виявили певну взаємодію між капсаїцином (компонентом, що надає пекучість перцю чилі) і мікробіоценозом кишечника. Дослідження показало, що речовина, потрапивши в травну систему людини, знижує кількість і активність бактерій, що виробляють молекули ліпополісахариду.
Також у той же час він стимулює діяльність міклофлори, яка є корисною для шлунка і кишечника. Біологи побачили, що перець чилі має вплив на зміну мікрофлори та дозволяє знизити ризик набору надлишкової ваги.
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