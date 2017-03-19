Біологічний батько сина Анджеліни Джолі заявив про свої права на дитину

Рідний батько всиновленого старшого сина Анджеліни Джолі Медокса заявив, що по документах він і досі офіційно є батьком 15-річного підлітка.

Як повідомляє британське видання The Sun, батько обурений, що акторка досі не розібралася з документами.

Коли Джолі усиновлювала хлопчика в Камбоджі, вона перевірила лише те, що у нього немає матері. Мати Медокса, якого спочатку звали Рат Вібол, померла при пологах, після чого дитина опинилася в сирітському притулку.

Днями з'ясувалося, що Медокс насправді не зовсім сирота – його біологічний батько Маун Сарат, директор однієї з благодійних організацій, живий і хоче побачити свою дитину.

За документами він все ще мій син. Вона так і не розібралася з цим. Я був би щасливий, якби вона більше ніколи не з'являлася в Камбоджі,

– розповів Маун Сарат.

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