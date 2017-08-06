Бій Ломаченко – Марріага: відомий промоутер порівняв українця з Мухаммедом Алі

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Таку думку висловив промоутер українського чемпіона Боб Арум, передає Xsport.

"Я ніколи не бачив такого раніше. Він – неймовірний. Він володіє не лише хорошими знаннями, а й уміннями, яких я раніше ніколи не зустрічав. Швидкість, рефлекси – все на високому рівні. Хто робив так до Ломаченка? Мухаммед Алі", – підкреслює він.

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За його словами, наступними імовірними суперниками Ломаченка є "кілька хлопців, в тому числі і Гільєрмо Рігондо, а також Орландо Салідо та Мігель Берчельт".

Нагадаємо, уранці 6 серпня в американському Лос-Анджелесі українець Василь Ломаченко ефектно переміг колумбійця Міггеля Марріагу у двобої за титул чемпіона світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO.



До слова, за бій українець отримає набагато більше, аніж деякі бійці, поєдинки яких транслюються на платних каналах.