Бійці ввірвались на засідання Київради

У Києві бійці добровольчих батальйонів увірвались на засідання міської ради. Бійці вимагають ухвалити рішення про визнання офіційного статусу бійців-добровольців.

Про це пише видання "Інтерфакс-Україна".

Це рішення було прийнято за основу – його підтримала переважна кількість депутатів. Депутат від партії "Свобода" Юрій Сиротюк наполягав, щоб це рішення було прийнято відразу в цілому, а якщо є правки, щоб вони розглядалися відразу.

Однак, депутати не підтримали цю пропозицію, а мер Києва Віталій Кличко запропонував доопрацювати рішення і прийняти його в цілому на наступному засіданні.

Після цього на засідання увійшли кілька людей в камуфляжному одязі і в засіданні оголосили перерву.

Відео: "Київ вечірній"

Нагадаємо, 30 травня до сесійної зали Львівської облради увірвалися близько сотні активістів. Вони вимагали обласну раду звернутися до Верховної Ради щодо амністії для військових в АТО.