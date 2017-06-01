Бійці ввірвались на засідання Київради

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У Києві бійці добровольчих батальйонів увірвались на засідання міської ради. Бійці вимагають ухвалити рішення про визнання офіційного статусу бійців-добровольців.
Про це пише видання "Інтерфакс-Україна".
Це рішення було прийнято за основу – його підтримала переважна кількість депутатів. Депутат від партії "Свобода" Юрій Сиротюк наполягав, щоб це рішення було прийнято відразу в цілому, а якщо є правки, щоб вони розглядалися відразу.
Однак, депутати не підтримали цю пропозицію, а мер Києва Віталій Кличко запропонував доопрацювати рішення і прийняти його в цілому на наступному засіданні.
Після цього на засідання увійшли кілька людей в камуфляжному одязі і в засіданні оголосили перерву.
Відео: "Київ вечірній"
Нагадаємо, 30 травня до сесійної зали Львівської облради увірвалися близько сотні активістів. Вони вимагали обласну раду звернутися до Верховної Ради щодо амністії для військових в АТО.