Ботулізм: перші симптоми небезпечної інфекції

В Україні вже п'ятеро людей захворіли на ботулізм цього тижня, один із них помер. Всі вони отруїлись рибою, придбаною у різних супермаркетах Києва та Херсона. Але від одного виробника. Його продукція виявлена також і на Прикарпатті.

В'ялена риба, куплена у супермаркеті, стала причиною смерті 40-річного киянина. Ще троє – госпіталізовані у тяжкому стані з діагнозом ботулізм. У лікарню потрапила і жителька Херсона. Зараз за її життя борються медики.

З'ясовано, що ця риба постачалась від одного виробника – Кіровоградська область, місто Світлогорськ. Проведено негайне інформування всіх регіонів України. У вівторок провели перевірку. Діяльність даного суб'єкта (виробника – 24) припинено до з'ясування обюставин. Дані продукти уже не постачаються,

– повідомив начальник головного управління Держпродспоживслужби у місті Київ Олег Рубан.

Отримати роз'яснення представників фірми "Чудо-юдо", яка розповсюджує заражену рибу, журналістам 24 Каналу не вдалось. Продукцію цього виробника вилучають з продажу, а громадянам, які могли купити рибу, наполегливо радять не вживати її.

Експерти запевняють, відрізнити інфіковані продукти від якісних неможливо. У зоні ризику в'ялена, копчена та солона риба, гриби домашнього консервування, м'ясні та рибні консерви і домашня ковбаса.

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Ботулізм вважається найнебезпечнішим токсичним інфекційним захворюванням. Він вражає нервову систему. А важка форма хвороби може призвести до летальних наслідків. Перші симптоми можуть з'явитись як через кілька годин після вживання, так і через 10 днів. Високої температури та нудоти, як правило, не буває. Хіба, якщо у продукті був ще супутній збудник.

Симптоматика розвивається зверху вниз. Людина починає погано бачити, двоїться в очах, не може читати дрібний шрифт, виникає сухість сльозових оболонок, а далі інші симптоми – м'язова слабкість, зникнення рефлексів аж до дихальних розладів,

– зауважила лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська.

Медики радять при перших симптомах отруєння одразу звертатися до лікаря. Хоча, насправді, лікувати нічим, бо сироватки від ботулізму в Україні немає вже три роки. Колишню російську Міністерство охорони здоров'я не сертифікувало, а решта завозиться нелегально.

Міністерство просить ВООЗ та "Червоний Хрест" надати сироватку у вигляді гуманітарної допомоги і в авральному порядку проводить експертизу препаратів, які такі планує зареєструвати.

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