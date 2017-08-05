08:50
5 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Як постраждав Путін через риболовлю. Росіяни знову б’ються за харчі
Вєсті Кремля
00:56, сьогодні
Вєсті.UA. Війни Ляшка. Скільки українців відправились у РФ з початку року
Вєсті.UA
20:46, 4 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 22:00: Аферисти у Львові. Військові вдруге зайшли на позиції у Мар'їнці
Випуск новин
23:10, 4 серпня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бойфренда Астаф'євої посадили під домашній арешт: опубліковані фото з суду

23:11, 4 серпня 1141 Читать новость на русском
Такий собі
Такий собі "подарунок" в день народження Астаф'євої / Фото із соцмереж

4 серпня суд обрав запобіжний захід бойфренду відомої моделі та співачки Даші Астаф'євої Артему Кіму.

3 серпня стало відомо, що його затримали детективи НАБУ за підозрою у розкраданні державних коштів.

Як пише "Українська правда", Солом'янський райсуд Києва вирішив посадити Кіма на два місяці під цілодобовий домашній арешт.

Окрім того, бойфренд Астаф'євої зобов'язаний носити електронний браслет.

На Кіма також поклали низку зобов’язань: прибувати до суду за першим викликом, здати паспорти для виїзду закордон, повідомляти слідчих та суд про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження та свідками.

Артема Кіма посадили під домашній арешт


Артема Кіма посадили під домашній арешт

Захистити сина в суді прибув також його батько – колишній виконувач обов'язків президента "Енергоатому" Віссаріон Кім.

Дашу Астаф'єву на суді не бачили. 4 серпня вона саме відзначає свій 32-й день народження.

Теги: Новини України Розслідування LifeStyle Новини Києва
Новини за 4 серпня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Будни
сьогодні, 08:32 Будни "ЛНР": "власть" здесь сделала все, чтобы у мужчин был один выбор – армия
Ольга Черненко 187
У Москви залишився один вихід: тримати перед очима приклад розвалу СРСР
4 серпня, 22:03 У Москви залишився один вихід: тримати перед очима приклад розвалу СРСР
Блог Медіа 2290
В чем залог успеха Руанды
4 серпня, 21:00 В чем залог успеха Руанды
Іван Яковина 661
Вступна кампанія-2017: найпопулярніші виші серед абітурієнтів
4 серпня, 20:02 Вступна кампанія-2017: найпопулярніші виші серед абітурієнтів
2164
Топ-5 гірських озер, які врятують від пекельної спеки
4 серпня, 19:02 Топ-5 гірських озер, які врятують від пекельної спеки
Настя Сукач 1330
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Бойовики готують низку терактів на Донбасі, – розвідка
 9 липня , 11:59
Сьогодні перші екіпажі дорожньої поліції виїдуть на чергування
 12 червня , 09:56
В Авдіївці проблеми з водопостачанням через обстріли бойовиків
 4 червня , 11:35
У Мар’їнці від ворожої кулі постраждав цивільний
 28 липня , 14:01
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук