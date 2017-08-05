Бойфренда Астаф'євої посадили під домашній арешт: опубліковані фото з суду

4 серпня суд обрав запобіжний захід бойфренду відомої моделі та співачки Даші Астаф'євої Артему Кіму.

3 серпня стало відомо, що його затримали детективи НАБУ за підозрою у розкраданні державних коштів.

Як пише "Українська правда", Солом'янський райсуд Києва вирішив посадити Кіма на два місяці під цілодобовий домашній арешт.

Окрім того, бойфренд Астаф'євої зобов'язаний носити електронний браслет.

На Кіма також поклали низку зобов’язань: прибувати до суду за першим викликом, здати паспорти для виїзду закордон, повідомляти слідчих та суд про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження та свідками.



Артема Кіма посадили під домашній арешт

Захистити сина в суді прибув також його батько – колишній виконувач обов'язків президента "Енергоатому" Віссаріон Кім.

Дашу Астаф'єву на суді не бачили. 4 серпня вона саме відзначає свій 32-й день народження.