Бойфренда Астаф'євої посадили під домашній арешт: опубліковані фото з суду

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
4 серпня суд обрав запобіжний захід бойфренду відомої моделі та співачки Даші Астаф'євої Артему Кіму.
3 серпня стало відомо, що його затримали детективи НАБУ за підозрою у розкраданні державних коштів.
Як пише "Українська правда", Солом'янський райсуд Києва вирішив посадити Кіма на два місяці під цілодобовий домашній арешт.
Окрім того, бойфренд Астаф'євої зобов'язаний носити електронний браслет.
На Кіма також поклали низку зобов’язань: прибувати до суду за першим викликом, здати паспорти для виїзду закордон, повідомляти слідчих та суд про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження та свідками.
Артема Кіма посадили під домашній арешт
Захистити сина в суді прибув також його батько – колишній виконувач обов'язків президента "Енергоатому" Віссаріон Кім.
Дашу Астаф'єву на суді не бачили. 4 серпня вона саме відзначає свій 32-й день народження.