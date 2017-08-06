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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Breaking News: в мережі "запустили" онлайн-трансляцію інопланетного вторгнення

19:41, сьогодні 955 Читать новость на русском
District 9
District 9 / Фото з вільних джерел

Користувачі мереж масово діляться "прямою" відеотрансляцією іноземного вторгнення в найкращих традиціях найвідоміших фільмів цього жанру.

1938 року подібний трюк провернув Орсон Веллс, представивши "Війну світів" Герберта Велса як реальну радіотрансляцію вторгнення невідомих інопланетних організмів.

Слухачі, на той час куди наївніші од сучасних, виставі повірили й не на жарт перелякались захопленню.

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В сучасному інтернеті куди легше запустити подібну "трансляцію" самотужки, а от викликати таку ж серйозну реакцію, як і 80 років назад, – навряд.

Теги: LifeStyle Курйозні новини Космос
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