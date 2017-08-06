Breaking News: в мережі "запустили" онлайн-трансляцію інопланетного вторгнення

Користувачі мереж масово діляться "прямою" відеотрансляцією іноземного вторгнення в найкращих традиціях найвідоміших фільмів цього жанру.

1938 року подібний трюк провернув Орсон Веллс, представивши "Війну світів" Герберта Велса як реальну радіотрансляцію вторгнення невідомих інопланетних організмів.

Слухачі, на той час куди наївніші од сучасних, виставі повірили й не на жарт перелякались захопленню.

Читайте також: "Прогулянки" Марсом: новий проект NASA зробив червону планету доступною будь-кому

В сучасному інтернеті куди легше запустити подібну "трансляцію" самотужки, а от викликати таку ж серйозну реакцію, як і 80 років назад, – навряд.