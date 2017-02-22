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Бред Пітт знайшов нову супутницю, – ЗМІ

16:16, сьогодні 1999 Читать новость на русском
Бред Пітт
Бред Пітт / Фото з відкритих джерел

Як повідомляють західні видання, в Бреда Пітта зав'язався роман з американською моделлю і акторкою Кейт Гадсон. За останніми чутками, пара планує з'їжджатися та жити разом.

Не так давно, в мережі з'явилася інформація про те, що у актора роман з Кейт Хадсон. Реакція шанувальників виявилась неоднозначною, адже всі думали, що Бред як і раніше любить Джолі.

Однак, як повідомляє Elle, актор час даремно не втрачає і вже планує з'їжджатися з красунею Кейт.

Про це повідомляють джерела з близького оточення актора, а американський журнал "Star" опублікував на обкладинці свого видання зображення Пітта і Хадсон з яскравим заголовком "Вони з'їжджаються". Фото обкладинки розмістив у себе на сторінці також і рідний брат Кейт.

Yeah and it's been hell!! He's messy as shit! He drinks out of the fucking carton and leaves the door open when he's taking a dump!! And this is when he's at MY house!!! He's already calling me brother and has driven a wedge between myself and my real brother Wyatt who now won't speak to me.. he insists my kids call him uncle B and lost my youngest at the Santa Monica pier for 2 days.. thank god for amber alert.. my mom's overtly flirting with him! Shes wearing these little nighties around the house now?! But ALL DAY!! Like at 3pm! And Pa just keeps saying "All right!! It's Brad Pitt!!" Anyway not going well.. so BP.. it's time to move out man.. I need my life back dog.. I'll smoke one more bowl and then get the fuck out.. we thank you.. oh and I found your medical bracelet so I'll get that back to you.. ok..

A post shared by Oliver Hudson (@theoliverhudson)

Проте Олівер Гадсон не зовсім задоволений стосунками акторської пари:

Так, це правда! І це схоже на пекло! Знаєте, цей Бред такий бруднуля! Він п'є прямо з пляшок і картонних упаковок, і не закриває за собою двері, коли виносить сміття. І це все в моєму домі! Він уже називає мене братом, і тепер мій справжній брат Уайетт мене ревнує ... Він наполягає, щоб мої діти звали його "дядько Бе", при цьому недавно втратив мою молодшу дитину на пірсі в Санта-Моніці і не міг знайти два дні! До речі, моя мама Голді Хоун відкрито фліртує з ним і весь день ходить навколо нього в коротенькій нічній сорочці – навіть о третій годині дня! Наш тато Курт Рассел на це говорить лише: "Та нічого, це ж Бред Пітт!". Моє терпіння скоро лопне. Думаю, Бреду доведеться з'їхати,
– написав Олівер.

Проте офіційного підтвердження відносин між знаменитостями досі немає.

Читайте також: Анджеліна Джолі вперше прокоментувала розлучення з Піттом

Теги: LifeStyle
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