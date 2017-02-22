Бред Пітт знайшов нову супутницю, – ЗМІ

Як повідомляють західні видання, в Бреда Пітта зав'язався роман з американською моделлю і акторкою Кейт Гадсон. За останніми чутками, пара планує з'їжджатися та жити разом.

Не так давно, в мережі з'явилася інформація про те, що у актора роман з Кейт Хадсон. Реакція шанувальників виявилась неоднозначною, адже всі думали, що Бред як і раніше любить Джолі.

Однак, як повідомляє Elle, актор час даремно не втрачає і вже планує з'їжджатися з красунею Кейт.

Про це повідомляють джерела з близького оточення актора, а американський журнал "Star" опублікував на обкладинці свого видання зображення Пітта і Хадсон з яскравим заголовком "Вони з'їжджаються". Фото обкладинки розмістив у себе на сторінці також і рідний брат Кейт.

Проте Олівер Гадсон не зовсім задоволений стосунками акторської пари:

Так, це правда! І це схоже на пекло! Знаєте, цей Бред такий бруднуля! Він п'є прямо з пляшок і картонних упаковок, і не закриває за собою двері, коли виносить сміття. І це все в моєму домі! Він уже називає мене братом, і тепер мій справжній брат Уайетт мене ревнує ... Він наполягає, щоб мої діти звали його "дядько Бе", при цьому недавно втратив мою молодшу дитину на пірсі в Санта-Моніці і не міг знайти два дні! До речі, моя мама Голді Хоун відкрито фліртує з ним і весь день ходить навколо нього в коротенькій нічній сорочці – навіть о третій годині дня! Наш тато Курт Рассел на це говорить лише: "Та нічого, це ж Бред Пітт!". Моє терпіння скоро лопне. Думаю, Бреду доведеться з'їхати,

– написав Олівер.

Проте офіційного підтвердження відносин між знаменитостями досі немає.

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