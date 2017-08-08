Британська ведуча знялась повністю оголеною для глянцю: фото 18+

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Відома британська телеведуча Мелані Сайкс з'явилась на обкладинці глянцевого журналу.
Своїми фото жінка прикрасила новий випуск журналу Women's Health. Жінка позує на даху багатоповерхівки абсолютно оголеною, прикриваючи "пікантні місця" руками та ногами.
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Мелані Сайкс доволі популярна ведуча у Великобританії. Вона стала відомою завдяки участі у кількох розважальних шоу. Жінці 47 років, однак у неї досі чудова фігура та вона підтримує себе в хорошій формі. За словами ведучою, секрет простий та банальний: правильне харчування та спорт.