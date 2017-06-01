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"Бумбокс" презентували новий альбом на закритій вечірці: з'явилися фото

23:02, сьогодні 61 Читать новость на русском
Гурт
Гурт "Бумбокс" / Viva

Український гурт "Бумбокс" презентував на закритій вечірці новий EP "Голий король".

В новйи альбом увійшло шість пісень: "Колишня", "Голий Король", "Вболівальник", "Сталеві квіти", "Вечір в Ріо" (пісня, записана разом з гуртомO.Torvald) і акустична версія пісні "Люди" в якості бонус-треку .

Презентація нового альбому гурту
Презентація нового альбому гурту "Бумбокс" – "Голий король". Фото: РБК.Styler

Офіційно реліз альбому "Голий король" відбудеться в серпні, а з вересня з концерту в Чернівцях розпочнеться концертний тур Бумбокса. Турне приурочено до виходу нового міні-альбому і охопить 21 місто України.

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"Голий король" – це сьомий альбом "Бумбоксу". Фото: РБК.Styler

Як розповів Хливнюк для РБК.Styler, популярна композиція "Наодинці" набула нового сенсу.

"Наодинці" ми присвятили всім ув'язненим за кордоном, і, звичайно, Олегу Сенцову, який намагається привернути увагу до цієї проблеми. Ми граємо вже більше року пісні, присвячені цьому, і будемо грати, поки ув'язнення не припиняться. На жаль, я не думаю, що це станеться завтра,
– додав Хливнюк.

Довідка: "Голий король" – це вже сьомий альбом гурту "Бумбокс". У 2017 році колективу "Бумбокс" виповнюється 13 років.

Теги: Україна Музика LifeStyle
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