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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Через проблеми з зубами може були інфаркт – несподіване дослідження

07:02, сьогодні 363 Читать новость на русском
Проблеми із зубами не можна ігнорувати
Проблеми із зубами не можна ігнорувати / artlife.rv.ua

В ротовій порожнині можуть існувати 500 різних видів мікроорганізмів. Деякі з них є небезпечними для різних частин організму, адже розмножуючись в роті вони потрапляють далі в організм через травний тракт.

Про е пише видання "Живи активно".

Інфаркт

Бактерії з ротової порожнини можуть потрапляти у кров та осідати в судинах. Як свідчить дослідження, яке провели вчені з Університету Північної Кароліни, 85% осіб, що перенесли інфаркт, мали серйозні захворювання ясен.

Інсульт

У людей, які мали серйозне захворювання зубів і ясен, удвічі більший ризик отримати інсульт, ніж у осіб без стоматологічних проблем.

Пневмонія

Вчені з Університету Буффало довели, що мікроорганізми, які є у зубному нальоті, можуть потрапляти в легені і тим самим можуть спричинити пневмонію.

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Теги: Здорове життя LifeStyle
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