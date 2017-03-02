Через трагедію на шахті на Львівщині відкрили провадження

За фактом вибуху на шахті "Степова" на Львівщині відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Провадження відкрили за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

За попередніми даними обвал стався внаслідок вибуху метану. На місці події працює слідчо-оперативна група,

– зазначив начальник головного управління Національної поліції у Львівській області Валерій Середа.

Наразі проводять досудове розслідування.

У прокуратурі зазначили, що найближчим часом слідчі винесуть постанову на призначення експертиз з метою встановлення обставин трагедії.

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Нагадаємо, у селі Глухів Сокальського району Львівської області на шахті № 10 "Степова" ВАТ "ЛьвівВугілля" внаслідок вибуху стався обвал гірської породи. За попередніми даними зЗагинули 8 шахтарів.