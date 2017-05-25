Чи має шанс "Укрзалізниця" стати кращою

У душі рокер, а насправді транспортник з досвідом, – так рік тому презентували нового керівника "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна. Гітарист рок групи Chemia працював на польських залізницях, очолював наглядову раду авіакомпанії ЛОТ. Рік тому свої знання він обіцяв застосувати і в Україні.

Реформа польської залізниці за Балчуна стартувала ще у 2001 році. Спочатку її віддали у приватні руки, потім розпродали зайве майно. За ці гроші модернізували вагони та колії. Так польська залізниця з державного монополіста перетворилась на приватний бізнес, який складається з груп компаній з власним капіталом.

Звісно, не все ідеально. Польські електрички, наприклад, люблять запізнюватися. Однак, у сфері комфорту не пунктуальна польська залізниця українську значно обігнала.

Ми станемо партнерами для наших клієнтів. Бо в "Укрзалізниці" великий потенціал. Враховуючи мій досвід реформування польських залізниць, а він був успішним, я сподіваюсь, ми побудуємо успішну, добре організовану компанію,

– заявив рік тому новоспечений гендиректор "Укрзалізниці" Войцех Балчун.

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З часу призначення минув рік. За цей час Балчун заробив майже мільйон доларів. На його думку, зарплату відробив сумлінно. У 2016 році "Укразалізниця" отримала 303 мільйони гривень прибутку, розпочались кадрові зміни фірми.

Однак, не всі поділяють оптимізму головного залізничника країни.

На думку експертів, головний біль "Укрзалізниці"– це насамперд рухомий склад. І пасажирськими вагонами проблема не обмежується.

Задача, яка стоїть перед "Укрзалізницею", це рішуче та масштабно оновлення рухомого складу. Найперше, це вантажні вагони, по-друге – це спеціалізовані вантажні вагони: зерновози, напіввагони і найважча проблема – локомотиви,

– пояснив транспортний аналітик Максим Гардус.

В наглядовій раді підприємства кажуть, оновити рухомий склад планують. Однак, пасажирам доведеться заплатити за кращу якість.

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Відповідь на запитання, як же таки реформуватимуть "Укрзалізницю", журналісти 24 Каналу сподівалися отримати у Войцеха Балчуна. Однак за місяць він і не знайшов часу на коментар.

Тим часом, на сайті підприємства в деталях розписали амбітні плани. Мовляв, "Укрзалізницю" планують розділити на п'ять окремих компаній: вантажні перевезення та логістика, пасажирські перевезення, інфраструктура, послуги тяги, виробництво та сервіс. Майже як у Польщі.