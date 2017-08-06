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Чи варто в умовах війни проводити фестивалі: думка Жадана

11:37, сьогодні 365 Читать новость на русском
Чи варто в умовах війни проводити фестивалі
Чи варто в умовах війни проводити фестивалі / ivona.bigmir.net

Культура в Україні не є способом відволіктись від серйозних речей, зокрема, від війни на Донбасі.

Таку думку висловив відомий письменник Сергій Жадан у статті для "НВ".

"Коли кажуть, що в умовах війни не можна проводити фестивалі, я відповідаю: "Ми не повинні відмовлятися від самих себе", – вважає він.

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На його думку, саме культура є "територією довіри й стійкості", адже люди, які приходять на фестивалі, літературні вечори, є однодумцями. Саме така публіка найчастіше виходить на мітинги, пікети чи вуличні акції. Тож більшість з слухачів займаються політикою.

Я справді переконаний, що культура в нашій країні не є забавкою чи способом відволіктись від серйозних речей, на кшталт політики чи економіки. Культура це і є політика та економіка,
– переконаний письменник.

Сергій Жадан підкреслив, що якщо не буде культурної складової у житті українців, то її місце може зайняти щось інше, зокрема, пропаганда.

"Ось саме тому можу повторити з чистим сумлінням і без найменших вагань: культура не повинна здавати своїх територій. Адже якщо вона їх здасть, вони обов’язково будуть заповнені чимось сумнівним і недоброякісним. Скажімо, пропагандою. Ми не повинні відмовлятись від важливих для себе речей. Ми не маємо права відмовлятись від самих себе. Ми повинні триматись за нашу музику й наші вірші. Хоча би для того, аби після війни не виявилось, що ми втратили здатність говорити й слухати", – наголосив він.

Теги: Новини України Війна на Донбасі LifeStyle Новини культури Фестивалі Сергій Жадан
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