Чи є загроза вторгнення Росії через Харків: думка військового

Сценарій вторгнення в Україну під прапором Росії, в тому числі через Харків, якщо оцінити ситуацію на міжнародній арені, нереалістичний. Навряд чи в Кремлі настільки ошаліле керівництво, що завтра почне вторгнення в Україну, адже весь світ встане проти цього.

Про це сайту "24" розповів військовий експерт Олег Жданов.

З військової точки зору вторгнення Росії в Україну також неможливе. Москва не має ресурсів для формування ударного угруповання, щоб починати військову операцію, яка триватиме не менше 7-10 днів. Зараз все, що у них є в центрі, стягується на наш кордон, ту ж Смоленську армію перекинули, практично оголивши центр Росії. А все, що базувалося далі Казані, Москва відправила на північнокорейський кордон. З горем навпіл набрали 30-тисячне угруповання,

– зазначає експерт.

При цьому Олег Жданов відкидає також і можливість гібридного сценарію спроби утворення квазіреспублік у Харкові чи Одесі.

"Сценарій квазіреспублік у Харкові чи Одесі теж нереалістичний. Українські спецслужби працюють. В 2014 році в Харкові сепаратистське ядро було швидко ліквідовано. Без джерела зараження немає і самої хвороби. На сьогодні підняти заколот і війну, так як це було в Донецьку і Луганську, неможливо і нереально", – підкреслив Олег Жданов.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов вважає, що Росія має сценарій наступу не лише на Донбас, а й на Харківщину. Про це, за його словами, свідчать постійні переміщення військ.

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