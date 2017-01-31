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Чим небезпечні мандарини: неочікуваний факт

18:37, сьогодні 1857 Читать новость на русском
Мандарини
Мандарини / Фото з відкритих джерел

Надмірне поїдання мандаринів може завдати чималої шкоди здоров'ю дітей.

Про це попереджають експерти видання Feel Good.

Мандарини мають високий вміст лимонної кислоти, що завдає шкідливого удару по системі травлення. Фрукт може викликати алергію, запальні процеси у печінці, кишечнику та шлунку. Навіть може спричинити хронічні захворювання.

Тож вчені не рекомендують споживати цей фрукт дітям та людям, які мають гепатит та нефрит на різних стадіях.

За словами фахівців, перед поїданням мандаринок варто щось з'їсти, наприклад, банан.

Читайте також: Небезпечно для здоров’я: яку рибу категорично не можна їсти

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Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я
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