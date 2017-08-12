Чоловік підпалив будинок, коли намагався прогнати ос

Житель канадського міста Тандер-Бей випадково підпалив свій будинок, коли намагався позбавитися ос.

Власник будинку намагався якось розібратися з комахами. В цей час його батько просто налив в гніздо бензин і підпалив його, пише UPI.

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Вогонь швидко поширився стінами будинку. Пожежникам, які приїхали на виклик, довелося видалити значну частину облицювання будинку і проломити стіну.

Під час інциденту ніхто не постраждав: обійшлося без опіків і осиних укусів. Будинок також не зазнав серйозної шкоди.

За словами Джона Капланіса, який очолює пожежну охорону округу, лити бензин, а потім підпалювати його не рекомендується ніколи, адже все може піти не так, як планувалося.