Чоловік підпалив будинок, коли намагався прогнати ос

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Житель канадського міста Тандер-Бей випадково підпалив свій будинок, коли намагався позбавитися ос.
Власник будинку намагався якось розібратися з комахами. В цей час його батько просто налив в гніздо бензин і підпалив його, пише UPI.
Читайте також: Кошеня ледь не зірвало бейсбольний матч та покусало стюарта: кумедне відео
Вогонь швидко поширився стінами будинку. Пожежникам, які приїхали на виклик, довелося видалити значну частину облицювання будинку і проломити стіну.
Під час інциденту ніхто не постраждав: обійшлося без опіків і осиних укусів. Будинок також не зазнав серйозної шкоди.
За словами Джона Капланіса, який очолює пожежну охорону округу, лити бензин, а потім підпалювати його не рекомендується ніколи, адже все може піти не так, як планувалося.