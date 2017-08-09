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Чоловік створив лабіринт для котів: кумедне відео

22:08, сьогодні 3 Читать новость на русском
Чоловік створив лабіринт для котів
Чоловік створив лабіринт для котів / Фото з Іnstagram

Американський блогер Кріс Пул створив для своїх котів Коула та Мармеладам лабіринт з 50-ти картонних коробок.

Чоловік зняв на відео котячий лабіринт і показав реакцію домашніх улюбленців у соцмережі.

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Кріс взяв котів із притулку і присвятив їм окрему сторінку в Instagram.

Свій подарунок чоловік підготував для своїх вихованців до 8 серпня – Міжнародного дня котів.

Caturday mornings in bed... ?? #sleepy #caturday #cats #catsofinstagram #coleandmarmalade #zzzzz

Допис, поширений Cole and Marmalade (@coleandmarmalade)

Теги: LifeStyle світ тварин Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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