Чоловік вистрілив собі у голову в центрі Києва

Уранці 13 січня в одному з ресторанів на вулиці Січових Стрільців у Києві молодий чоловік віком 25-30 років вирішив собі жахливим способом укоротити віку.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва з посиланням на очевидців, перед цим він відпочивав у закладі, однак раптом дістав пістолет і вистрілив собі в голову.

Зазначається, що в результаті інциденту жоден із відвідувачів і працівників закладу не постраждав, щоправда потерпілого довелося госпіталізувати.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Правоохоронці встановлюють особу потерпілого, обставини та причини скоєного.

Крім того, правоохоронці вилучили зброю, яку направили на експертизу.

Додамо, що зібрані відомості за цим фактом зареєстровано в Шевченківському управлінні столичної поліції. Також розпочато перевірку, за результатами якої ухвалять відповідне процесуальне рішення та визначать правову кваліфікацію події.

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