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Чоловік впіймав рибу голими руками: відео

09:05, сьогодні 1021 Читать новость на русском
Чоловік рибалив голими руками
Чоловік рибалив голими руками / Кадр з відео

У мережі з’явилося відео, на якому показали рибалки, який зловив окуня голими руками.

Під час риболовлі чоловік використовував лише приманку, пише The Mashable.

На кадрах видно, як за дуже короткий час рибалка виймає з води окуня, який клюнув на приманку, а після цього відпускає рибу.

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Теги: LifeStyle Курйози світ тварин
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