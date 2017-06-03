Чоловік впіймав рибу голими руками: відео

У мережі з’явилося відео, на якому показали рибалки, який зловив окуня голими руками.

Під час риболовлі чоловік використовував лише приманку, пише The Mashable.

На кадрах видно, як за дуже короткий час рибалка виймає з води окуня, який клюнув на приманку, а після цього відпускає рибу.

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