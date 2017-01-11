Чоловіку на голову впала брила снігу в самому центрі Києва

У центрі Києва з даху ресторану перехожому на голову впала брила снігу.

Як пише "Обозреватель", інциденнт стався 10 січня на вулиці Великій Васильківській недалеко від одного з торгових центрів.

Як наслідок – 49-річий чоловік отримав струс головного мозку. На його тілі багато синців та слідів від ударів.

На місце події одразу ж прибули медики, які надали потерпілому першу допомогу та доставили в лікарню.

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Обставини інциденту встановлюються. Однак якщо виявиться, що комунальники вчасно не почистили дах від снігу та не обгородив небезпечне місце – йому загрожує штраф.