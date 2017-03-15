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Чому фініки такі корисні: 5 неймовірних фактів

16:43, сьогодні 27
Користь від фініків
Користь від фініків / s.eatthis-cdn.com

Фініки – це чудовий замінник солодощів для ласунів. До того ж у цих сухофруктах міститься дуже багато корисних елементів.

В мусульман фініки – майже священна їжа, їх вважають найсмачнішими ласощами для дітей. І не дарма.

Добре для шлунку

У фінінках дуже багато клітковини та пектину. Вони нормалізують роботу штунку та очищають травну систему. До того ж, регулярне вживання цих сухофруктів сприяє поліпшенню міклофлори кишечника та запобігає розмноженню шкідливих організмів.

Добре для мозку

У фініках дуже багато глюкози та вітамінів групи В. А вона стимулюють роботу мозгу та загалом поліпшують координацію та продуктивність.

Добре для шкіри

У цих плодах дуже багато антиоксидантів. А вони, як відомо, перешкоджають передчасному старінню шкіри, роблять її красивою та еластичною.

Добре для імунітету

Мало хто знає, але фініки − ефективний засіб для боротьби із застудою. Вони чудово боряться із кашлем та збільшують опір організму до різних захворювань. Особливо ці плоди корисні при весняному авітамінозі.

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Добре для зубів

Плоди добре впливають на зуби та запобігають появі карієсу. Також вони зміцнюють емаль та ясна.

Теги: Здорове харчування LifeStyle Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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