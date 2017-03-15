Чому фініки такі корисні: 5 неймовірних фактів

Фініки – це чудовий замінник солодощів для ласунів. До того ж у цих сухофруктах міститься дуже багато корисних елементів.
В мусульман фініки – майже священна їжа, їх вважають найсмачнішими ласощами для дітей. І не дарма.
У фінінках дуже багато клітковини та пектину. Вони нормалізують роботу штунку та очищають травну систему. До того ж, регулярне вживання цих сухофруктів сприяє поліпшенню міклофлори кишечника та запобігає розмноженню шкідливих організмів.
У фініках дуже багато глюкози та вітамінів групи В. А вона стимулюють роботу мозгу та загалом поліпшують координацію та продуктивність.
У цих плодах дуже багато антиоксидантів. А вони, як відомо, перешкоджають передчасному старінню шкіри, роблять її красивою та еластичною.
Мало хто знає, але фініки − ефективний засіб для боротьби із застудою. Вони чудово боряться із кашлем та збільшують опір організму до різних захворювань. Особливо ці плоди корисні при весняному авітамінозі.
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Плоди добре впливають на зуби та запобігають появі карієсу. Також вони зміцнюють емаль та ясна.