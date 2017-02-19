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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Чому краще не заряджати телефон в публічних місцях

00:25, сьогодні 503 Читать новость на русском
Заряджати телефон у публічному місці - небезпечно
Заряджати телефон у публічному місці - небезпечно / purecontent.com

Зараз практично в будь-якому публічному місці є розетки, де ви можете підзарядити свій ґаджет. Однак, краще так не робити, в цьому переконують журналісти американського CNN.

Як йдеться в статті CNN, заряджаючи телефон «де попало», адже тоді ваші персональні дані опиняються під загрозою.

Журналісти переконують, будь-який хакер, зможе отримати інформацію з телефону, як тільки його власник під'єднається до джерела живлення.

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Отож, аби уникнути подібних проблем, краще мати свій ґаджет завжди зарядженим. Для цього дотримуйтесь кількох порад:

Заряджайте вдома телефон на всі 100%;

Придбайте додатковий блок живлення;

Не користуватись телефоном під час підзарядки.

Теги: LifeStyle смартфон
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