Чому краще не заряджати телефон в публічних місцях

Зараз практично в будь-якому публічному місці є розетки, де ви можете підзарядити свій ґаджет. Однак, краще так не робити, в цьому переконують журналісти американського CNN.
Як йдеться в статті CNN, заряджаючи телефон «де попало», адже тоді ваші персональні дані опиняються під загрозою.
Журналісти переконують, будь-який хакер, зможе отримати інформацію з телефону, як тільки його власник під'єднається до джерела живлення.
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Отож, аби уникнути подібних проблем, краще мати свій ґаджет завжди зарядженим. Для цього дотримуйтесь кількох порад:
Заряджайте вдома телефон на всі 100%;
Придбайте додатковий блок живлення;
Не користуватись телефоном під час підзарядки.