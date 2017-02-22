Чому ми постійно втомлюємось: вчені назвали причину

Вчені виявили причину синдрому хронічної втоми. Як виявилось, така недуга може бути наслідком порушень в роботі клітинних рецепторів.

До таких висновків прийшли австралійські вчені з національного центру університету Гріффіта з нейроімунології, пише Science Alert.

Під час дослідження вони виявили дефектні клітинні рецептори, які опинилися центральною ланкою розвитку синдрому хронічної втоми. Через порушення в роботі рецепторів нервової системи іони кальцію не проникали всередину клітин в належній кількості, отже, робота клітин відповідно теж була порушена.

Есперимент проводився на 15 пацієнтах із синдромом хронічної втоми і 25 здорових людях. Вчені виявили, що імунні клітини у пацієнтів з хронічною втомою містили набагато менше функціонуючих TRPM3-рецепторів, ніж у здорових учасників.

Як зазначає один з авторів дослідження Дон Стейнс з Університету Гріффіта, така дисфункція може впливати на мозок, спинний мозок, підшлункову залозу, серце, кишечник. Науковці стверджують, що це дослідження дало можливість розглянути хворобу не в рамках психотерапії, а в сфері імунних захворювань.

Читайте також: Як залишатись у формі при сидячій роботі: дієві поради