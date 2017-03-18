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Чому похмілля з віком стає все важчим

13:35, сьогодні 353 Читать новость на русском
Похмілля
Похмілля / Фото з відкритих джерел

Досі немає однозначної відповіді, чому з віком похмілля стають тяжчими. Існує лише декілька ймовірних версій про ваше погане самопочуття після вечірки.

Про це пишуть у The Huffington Post.

У печінці істотно меншає ензимів

Не забувайте, що алкоголь – це токсична речовина, і коли ви його п’єте, задача тіла – розщепити та вивести етанол. За цей процес відповідають ензими. З віком рівень ензимів стає набагато нижчим, викликаючи такі неприємні симптоми, як нудота і головний біль.

Тіло повільніше відновлюється

Як у випадку різних фізичних травм, так і у випадку з алкоголем – організм набагато довше відновлюється. А все тому,що метаболізм змінюється і вповільнюється нейропластичність (здатність до відновлення функцій нейронів).

Відповідний стиль життя

З дорослішанням людина відчуває відповідальність за наступний день. В студентські роки, коли ви могли весь день пролежати у ліжку та спокійно відпочити, сьогодні – вам потрібно бігти на роботу чи по важливих справах. У вас немає часу на те, щоби як слід подбати про себе під час похміля і тому воно стає для вас справжньою мукою.

Несумісність ліків з алкоголем

З віком вас можуть турбувати різні недуги, такі як тиск, хронічний кашель чи інші захворювання, які вимагають постійного приймання пігулок. Але не забувайте, що деякі поєднання ліків з алкоголем є дуже небезпечними. Краще при призначення лікарем таблеток, запитайте про їхню сумісність з алкоголем.

Самоствердження перед собою

За результатами опитування, проведеного мережею безалкогольних барів, найтяжче похмілля буває у 29-річних пияків. Бо вони відчайдушно намагаються втриматися за ті ж самі "алкогольні звички", які мали в юнацькі роки. Тому не кидайте виклик самим собі, а спокійно сприйміть те, що ваш організм може бути не таким міцним, як декілька років тому.

Читайте також: Повна відмова від алкоголю – небезпечна, – вчені

Теги: Здорове життя
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