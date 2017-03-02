Чому варто брати дітей в мандрівки: 7 порад від експерта

Подорожі – це не лише красиві фото та сувеніри для батьків та друзів. Це також чудова нагода для розвитку мислення та кругозору вашої дитини. Адже саме в мандрівках ви навчите їх по-справжньому жити.

На сайті видання Новое Время мандрівниця та блогер Анна Волошина розповіла, чому подорожувати з дітьми – це круто, і як навчитись використовувати спільно проведений час з користю для вас і ваших дітей.

Покращення рівня іноземної мови

Подорожі за кордон без елементарних знань іноземної мови приймаючої країни, – важке випробування. Якщо ви вивчете базову основу хоча б з англійської, якою користується весь світ, і тим самим дасте настанови своїм дітям, вони зможуть себе більш-менш комфортно почувати в іноземному середовищі. Діти вчаться швидше, тому результат не забариться, коли дитина почне чути і розуміти іноземну мову все краще і краще.

Спілкування з незнайомими людьми

Не бійтеся, що у вашій присутності дитина почне спілкуватись з незнайомцем. Подорожі штовхають людей бути проактивними в комунікаціях. А діти, які з кожним днем пізнають світ, оцінять це найкраще. Адже спілкування – це теж досвід.

Організація свого дозвілля

Саме на відпочинку ви можете втілити свої задумки та бажання, на які не вистачає часу в повсякденному житті. Навчіть цього і дітей. Запропонуйте їм літературу в подорожах, якісь розмальовки, повчальні кінострічки або мультфільми. Просто перетворіть вашу спільну подорож в задоволення.

Знайомство з "планетою" на дотик

Правило "Краще один раз побачити, ніж сто разів почути" справді діє. Уявіть собі, як це пізнавально для ваших дітей. Нехай ваша мандрівка буде бюджетною, але для дитини багато не потрібно. Як то кажуть "залиште свою зону комфорту" і діти вам за це будуть дуже вдячні.

Вміння приймати ситуацію

Не завжди чудові фотографії з мереж є точними і виправданими. Якщо ви їдете в Італію і очікуєте, що ви зробите безліч красивих фотографій біля каналів Венеції, не сподівайтесь на це. В кожній поїздці є свої плюси та мінуси. Навчіться їх приймати і навчіть цього своїх дітей.

Самостійність

Як радить блогер, не варто робити за дитину те, що вона може зробити сама. Самостійні діти є партнерами у подорожі, якщо їх правильно цьому навчити. Коли дитина відчуває, що з нею радяться і на них покладаються – їм це дуже приємно.

Вміння відчувати момент і бути щасливим

Подорожі – це і є час для релаксу і повної перезагрузки. Якщо ви не будете вміти розслаблятися, то всі красоти пройдть повз вас і ваших дітей. Забудьте про буденні проблеми і просто насолоджуйтесь часом, проведеним разом.

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