"Чудо-жінка": цікаві факти та трейлер

Прем'єра довгоочікуваного фільму "Чудо-жінка" в Україні відбулася 1 червня. Пропонуємо дізнатися кілька нових фактів про головну героїню та переглянути трейлер "Чудо-жінки".

Дивіться трейлер "Чудо-жінки":

Хто така Чудо-жінка

Чудо-жінка вперше з'явилася у коміксах ще в 1941 році і відразу ж отримала популярність. Вже через рік у неї була власна серія коміксів. А така честь випала лише Супермену та Бетмену.

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Супергероїня – донька бога Зевса. У перших коміксах походження Діани було дуже міфічним – її мати, королева амазонок Іполіта, виліпила фігуру донька з глини, а боги вдихнули у неї життя.

Згодом автори вирішили, що це вже занадто неправдоподібно. Тому у сучасній історії Діана – донька королеви амазонок і бога Зевса.

Чудо-жінка мала власну серію коміксів

Любов Чудо-жінки

Кохання її життя простий американський солдат Стів Тревор (в екранізації його роль виконує Кріс Пайн).

Також Чудо-жінка мала стосунки із Суперменом у 2012 році. Але сім'я Діани не схвалила цей союз.

Чудо-жінка закохалася у простого солдата

Автор коміксів про героїню Грег Ракка каже, що Чудо-жінка бісексуальна. За його словами, це очевидно, адже Діана провела практично півжиття на острові, населеному тільки жінками.

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