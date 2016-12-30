Дачі та навіть церкви: що винахідливі кияни будують на дахах багатоповерхівок

Дача і церква – саме такі конструкції прикрашають столичні багатоповерхівки. Попри те, що добудовувати будь-що у житлових багатоквартирних будинках незаконно і заборонено.

Добудови в Києві довго шукати не потрібно – вони по всьому місту, не залежно від статусу району.

Наприклад, в елітному районі столиці на даху багатоповерхівки добудували приватну церкву. На даху будинку храм виріс чотири роки тому. Щоб збудувати його, мешканець останнього поверху зхитрував.

Власник встиг узаконити храм через суд і виїхати з Києва. Зараз у квартирі ніхто не живе, а сусіди і досі пожинають плоди власної неуважності.

А серед кам'яних джунглів столичної Троєщини на одному з дахів виросла дача. Ще три роки тому Деснянська РДА вирішила – добудову знести. Власник тоді обіцяв за свою кімнатку боротися. І, схоже, переміг.

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Сьогодні дача перетворилася на повноцінний будиночок з утепленням.

Біля метро "Шулявсяка" на даху магазину добували одразу аж 9 кімнат. Власники кімнаток на даху із пресою спілкуватися не хочуть.

У Державній архітектурно-будівельній інспекції стверджують, що такі конструкції потрібно зносити за рахунок власника. Однак зізнаються в ДАБІ: встежити за будівельниками-аматорами не встигають.