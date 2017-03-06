Далай-лама розповів, як вилікувати людей від алкоголізму

ЛІдер Тибету Далай-лама розповів, як зміг вилікувати монголів від алкоголізму.

Такою інформацією духовний лідер поділився із ведучим сатиричної програми Last Week Tonight Джоном Олівером. Шоумен спеціально приїхав в індійське місто Дармсала, щоби взяти інтерв’ю в Далай-лами.

Лідер Тибету поділився, що вилікував монголів від алкоголізму, запропонувавши їм пити поменше горілки та побільше кобилячого молока. І вони його послухали.

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Ведучого так здивувала відповідь мудреця, що він не приховував своїх емоцій.

Одне виходить з корови, а інше – я навіть не уявляю, як дістають з коней,

– здивувався Олівер.

Під час інтерв'ю Далай-лама також розповів про ненавись влади Китаю до нього та про свою смерть.