Далай-лама розповів, як вилікувати людей від алкоголізму

ЛІдер Тибету Далай-лама розповів, як зміг вилікувати монголів від алкоголізму.
Такою інформацією духовний лідер поділився із ведучим сатиричної програми Last Week Tonight Джоном Олівером. Шоумен спеціально приїхав в індійське місто Дармсала, щоби взяти інтерв’ю в Далай-лами.
Лідер Тибету поділився, що вилікував монголів від алкоголізму, запропонувавши їм пити поменше горілки та побільше кобилячого молока. І вони його послухали.
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Ведучого так здивувала відповідь мудреця, що він не приховував своїх емоцій.
Одне виходить з корови, а інше – я навіть не уявляю, як дістають з коней,
– здивувався Олівер.
Під час інтерв'ю Далай-лама також розповів про ненавись влади Китаю до нього та про свою смерть.