Десятку кращих відібрали на посаду голови Нацполіції: названі імена

На посаду голови Національної поліції України комісія відібрала 10 претендентів.

Про це розповів секретар консультативної комісії з відбору кандидатів на посаду голови Нацполіції Євген Захаров, повідомляє "РБК-Україна".

Ми провели роботу і відібрали 10 кандидатів,

– сказав Захаров.

Він додав, що 4 претенденти є чинними співробітниками органів внутрішніх справ та займають керівні посади.

Секретар також повідомив про терміни проведення конкурсу: "Ми закінчимо наш конкурс не пізніше 6 лютого в понеділок". Як пояснив Захаров, на заключному етапі конкурсу комісія повинна представити трьох претендентів.

Відтак, комісія відібрала 10 кандидатів на посаду глави Нацполіції:

В'ячеслав Аброськін

Леонід Антоненко

Олександр Берладін

Костянтин Бушуєв

Андрій Вишневський

Вадим Єренко

Дмитро Головін

Сергій Князєв

Станіслав Людкевич

Олексій Шевчук

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