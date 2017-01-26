Десятку кращих відібрали на посаду голови Нацполіції: названі імена

На посаду голови Національної поліції України комісія відібрала 10 претендентів.
Про це розповів секретар консультативної комісії з відбору кандидатів на посаду голови Нацполіції Євген Захаров, повідомляє "РБК-Україна".
Ми провели роботу і відібрали 10 кандидатів,
– сказав Захаров.
Він додав, що 4 претенденти є чинними співробітниками органів внутрішніх справ та займають керівні посади.
Секретар також повідомив про терміни проведення конкурсу: "Ми закінчимо наш конкурс не пізніше 6 лютого в понеділок". Як пояснив Захаров, на заключному етапі конкурсу комісія повинна представити трьох претендентів.
Відтак, комісія відібрала 10 кандидатів на посаду глави Нацполіції:
В'ячеслав Аброськін
Леонід Антоненко
Олександр Берладін
Костянтин Бушуєв
Андрій Вишневський
Вадим Єренко
Дмитро Головін
Сергій Князєв
Станіслав Людкевич
Олексій Шевчук
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