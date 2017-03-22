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Деталі спецоперації в Одесі: в резидентурну мережу входили військові, керівником була жінка

13:23, сьогодні 1491 Читать новость на русском
СБУ провела спецоперацію в Одесі
СБУ провела спецоперацію в Одесі / Прес-служба СБУ

У Службі безпеки України повідомили подробиці спецоперації в Одесі, під час якої вдалось затримати учасників так званої резидентурної групи, яка готувала теракти й диверсії на півдні України.

Про це під час брифінгу повідомив генерал-майор контррозвідки СБУ Сергій Левченко

Він уточнив, що в мережу входили колишні військовослужбовці, які мали широкі зв'язки, контакт і доступ до діючих військовослужбовців.

Всі військовослужбовці були звільнені в запас через проросійські погляди, вони підтримували створення так званої "Одеської народної республіки", а деякі з них брали участь у подіях 2 травня на Куликовому полі в Одесі,
– зазначив він.

Група активно почала діяти у 2016 році.

"Дані насамперед збиралися на Півдні України, але нами також зафіксовані факти роботи членів резидентурної ланки в зоні проведення антитерористичної операції. В своїй роботі вони дотримувались конспірації, передача інформації здійснювалась через інтернет із застосуванням шифрів та кодів, а потім усі сліди стиралися", – уточнили в СБУ.

Читайте також: Спецслужби Росії планували вбити сімох українських активістів, – СБУ

19 березня під час передачі важливої інформації в Одесі було затримано всіх членів цієї групи – всього 9 осіб. Чотирьом вже обрано запобіжний захід, деякі навіть погодились давати свідчення проти своїх спільників. Їм інкримінують державну зраду та незаконне поводження зі зброєю.

В СБУ також заявили, що керівником та координатором цієї резидентурної ланки російські спецслужби призначили свого давнього агента-жінку, яка також брала участь в подіях на Куликовому полі в Одесі. За інформацією спецслужби, вона виїжджала до Криму, де пройшла навчання ГРУ, в її навчанні брали участь безпосередньо куратори з Москви.

На уточнююче питання журналістів керівник Апарату голови СБУ Олександр Ткачук уточнив, що у всіх затриманих членів цієї групи є паспорти громадян України.

22 березня в СБУ повідомили про знешкодження резидентурної мережі спецслужб Російської Федерації, яка діяла на території східних і південних регіонів України і готувала там теракти й диверсії.

Теги: Україна Політика СБУ Одеса Тероризм
Джерело: 24 Канал
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