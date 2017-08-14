Ді Капріо таки стане Да Вінчі

Оскароносний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо зіграє головну роль в екранізації біографії про всесвітньо відомого італійського художника та винахідника Леонардо да Вінчі.

Актор не просто зіграє головну роль, а ще й стане одним із продюсерів картини, в основу якого ляже книга американського журналіста та письменника Волтера Айзексона.

Книга "Леонардо да Вінчі", написана Айзексоном, надійде у продаж лише у жовтні 2017.

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Дату початку зйомок фільму поки не озвучують.

Як пише видання Variety, за виконання роль у фільмі про да Вінчі Ді Капріо отримає "семизначний гонорар".

Згідно з офіційною біографією Леонардо Ді Капріо назвали саме на честь Леонардо да Вінчі. Мати актора розповідає, що коли вона розглядала картину італійського митця, дитина вперше поворухнулась в її животі.