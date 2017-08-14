01:12
14 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Панін змінює професію. Нічні розваги священника
Вєсті Кремля
19:00, 12 серпня
Вєсті.UA. Жир. Повернення блудного сина. Нові досягнення Савченко
Вєсті.UA
18:20, 12 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Криваві протести у США. Кавуновий фестиваль
Випуск новин
23:50, 13 серпня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

Ді Капріо таки стане Да Вінчі

00:53, сьогодні 110 Читать новость на русском
Леонардо Ді Капріо
Леонардо Ді Капріо / Кадр з фільму "Великий Гетсбі"

Оскароносний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо зіграє головну роль в екранізації біографії про всесвітньо відомого італійського художника та винахідника Леонардо да Вінчі.

Актор не просто зіграє головну роль, а ще й стане одним із продюсерів картини, в основу якого ляже книга американського журналіста та письменника Волтера Айзексона.

Книга "Леонардо да Вінчі", написана Айзексоном, надійде у продаж лише у жовтні 2017.

Читайте також: "Термінатор" повертається: Арнольд Шварценеггер назвав дату початку зйомок шостого епізоду

Дату початку зйомок фільму поки не озвучують.

Як пише видання Variety, за виконання роль у фільмі про да Вінчі Ді Капріо отримає "семизначний гонорар".

Згідно з офіційною біографією Леонардо Ді Капріо назвали саме на честь Леонардо да Вінчі. Мати актора розповідає, що коли вона розглядала картину італійського митця, дитина вперше поворухнулась в її животі.

via GIPHY

Теги: LifeStyle Кіно Мистецтво
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук