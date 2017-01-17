Дитина від трьох батьків: перший в світі малюк за унікальним методом народився в Україні

В Україні за унікальним методом на світ з’явилась дитина від трьох батьків.

Про це під час прес-конференції у Києві повідомив директор клініки Валерій Зукін, пише "УНІАН".

Він пояснив унікальність цього випадку в тому, що це перша у світі дитина, яка народилася після пронуклеарного перенесення ядер до вже запліднених одноклітинних ембріонів (до цього проводився перенесення тільки в незапліднені яйцеклітини).

З допомогою пронуклеарного перенесення ядер 34-річна жінка, яка страждала на безпліддя впродовж 15 років, змогла народити здорову генетично "свою рідну" дитину. Вона багато років намагалася завагітніти за допомогою методу ЕКЗ в українських та ізраїльських клініках,

– розповів лікар.

Він зазначив, що дитина народилась на початку січня.

Лікар пояснив, що суть методу полягає в тому, що пацієнтці було проведено перенесення її і чоловіка ядер у донорську яйцеклітину, яка в свою чергу була позбавлена ядра.

"У результаті отримана "реконструйована" яйцеклітина, мала генетичний набір ядерної ДНК від матері та батька (приблизно 25 тисяч генів) і цитоплазматичної ДНК від донора (37 генів), тобто дитина має "трьох батьків". Наявність ДНК від трьох осіб було підтверджено при обстеженні дитини під час вагітності у лабораторіях України і Німеччини. Народження дитини після цього методу лікування зареєстровано вперше в світі", – наголосив Зукін.

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