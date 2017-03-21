Дівчина розбагатіла завдяки Instagram: які фото вона постить

Австралійська модель і фотограф Сяна Ерп заробляє чималі суми завдяки яскравим фотографіям для Instagram в екзотичних куточках планети.

22-річна дівчина отримує до 15 тисяч доларів лише за один пост, пише The Daily Mail.

Зараз за Ерп стежать 1,2 мільйона осіб.

В інтерв'ю Sydney Morning Herald Сяна зізналася, що в Instagram вона знайшла можливістю виплеснути свої емоції.

Три роки тому агентство запропонувало просувати мене, і я здивувалася, що за це можу отримувати гроші,

– додала дівчина.

На знімках Ерп позує у відвертих купальниках, а також демонструє вправи з йоги.

A few favourite things.. sunshine, coconut water and new bikinis ?? feeling smooth as a babies bottom thanks to @laserclinics ? Допис, поширений SJANA ELISE EARP // YOGA (@sjanaelise) Січ 20, 2017 о 2:29 PST

Thanks for such an epic weekend @roxy - My cheeks hurt from smiling so much!! ?? #ROXYFitness Допис, поширений SJANA ELISE EARP // YOGA (@sjanaelise) Бер 19, 2017 о 8:06 PDT

"Try not to become a woman of success, but rather a woman of value" - unknown ? Допис, поширений SJANA ELISE EARP // YOGA (@sjanaelise) Бер 11, 2017 о 1:32 PST

My main man, Koa ? And a new lace skirt i'm openly obsessed with from @spell_byronbay !! thanks for the pic @samearp ? Допис, поширений SJANA ELISE EARP // YOGA (@sjanaelise) Бер 4, 2017 о 6:34 PST