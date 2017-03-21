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Дівчина розбагатіла завдяки Instagram: які фото вона постить

21:04, сьогодні 698 Читать новость на русском
Сяна Ерп
Сяна Ерп / Фото з Іnstagram

Австралійська модель і фотограф Сяна Ерп заробляє чималі суми завдяки яскравим фотографіям для Instagram в екзотичних куточках планети.

22-річна дівчина отримує до 15 тисяч доларів лише за один пост, пише The Daily Mail.

Зараз за Ерп стежать 1,2 мільйона осіб.

В інтерв'ю Sydney Morning Herald Сяна зізналася, що в Instagram вона знайшла можливістю виплеснути свої емоції.

Три роки тому агентство запропонувало просувати мене, і я здивувалася, що за це можу отримувати гроші,
– додала дівчина.

На знімках Ерп позує у відвертих купальниках, а також демонструє вправи з йоги.

A few favourite things.. sunshine, coconut water and new bikinis ?? feeling smooth as a babies bottom thanks to @laserclinics ?

Допис, поширений SJANA ELISE EARP // YOGA (@sjanaelise)

Thanks for such an epic weekend @roxy - My cheeks hurt from smiling so much!! ?? #ROXYFitness

Допис, поширений SJANA ELISE EARP // YOGA (@sjanaelise)

"Try not to become a woman of success, but rather a woman of value" - unknown ?

Допис, поширений SJANA ELISE EARP // YOGA (@sjanaelise)

My main man, Koa ? And a new lace skirt i'm openly obsessed with from @spell_byronbay !! thanks for the pic @samearp ?

Допис, поширений SJANA ELISE EARP // YOGA (@sjanaelise)

My happy place ? @samujanavillas @theasia.collective #theasiacollective #samujana

Допис, поширений SJANA ELISE EARP // YOGA (@sjanaelise)

Теги: LifeStyle мода
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