Дівчина розбагатіла завдяки Instagram: які фото вона постить

Австралійська модель і фотограф Сяна Ерп заробляє чималі суми завдяки яскравим фотографіям для Instagram в екзотичних куточках планети.
22-річна дівчина отримує до 15 тисяч доларів лише за один пост, пише The Daily Mail.
Зараз за Ерп стежать 1,2 мільйона осіб.
В інтерв'ю Sydney Morning Herald Сяна зізналася, що в Instagram вона знайшла можливістю виплеснути свої емоції.
Три роки тому агентство запропонувало просувати мене, і я здивувалася, що за це можу отримувати гроші,
– додала дівчина.
На знімках Ерп позує у відвертих купальниках, а також демонструє вправи з йоги.