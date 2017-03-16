Дівчина з рідкісною хворобою перетворює своє тіло на полотно: фото

Американка Аш Сото, яка хворіє на вітіліго, розмальовує своє тіло та перетворює себе на витвір мистецтва.

Вітіліго – це рідкісне генетичне захворювання, під час якого шкіра втрачає пігмент та покривається білими плямами.

Вперше вона почала розмальовувати своє тіло у 2016 році, коли обвела усі контури пігментних плям та вийшла певна карта Землі. Після цього юзери називають її "дівчина із намальованим світом".

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Своїми фото та малюнками дівчина хоче навчити усіх прийняти себе у будь-якому випадку та запевняє, що любов до себе – це не ознака самозакоханості чи надмірного егоїзму, а того, що людина сильна та непорушна.

Акаунт Сото в Іnstagram набрав вже 81 тисячу фоловерів та кількість її прихильників постійно збільшується. Люди дякують їй за те, що вона ділиться досвідом та своїм прикладом надихає інших.