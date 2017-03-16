14:02
16 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Війна з
Вєсті Кремля
00:05, сьогодні
Вєсті.UA. Олійника хвилює конопля. В
Вєсті.UA
00:21, сьогодні
Зухвала будівельна афера з російським слідом, в яку потрапили тисячі людей
ЦРУ
08:20, 15 березня
Випуск новин за 12:00: Депутати підтримали квоти. Україна і Польща охоронятимуть місця пам'яті
Випуск новин
13:10, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR

Дівчина з рідкісною хворобою перетворює своє тіло на полотно: фото

12:34, сьогодні 652 Читать новость на русском
Аш Сото хворіє на вітіліго
Аш Сото хворіє на вітіліго / instagram.com/radiantbambi

Американка Аш Сото, яка хворіє на вітіліго, розмальовує своє тіло та перетворює себе на витвір мистецтва.

Вітіліго – це рідкісне генетичне захворювання, під час якого шкіра втрачає пігмент та покривається білими плямами.

Вперше вона почала розмальовувати своє тіло у 2016 році, коли обвела усі контури пігментних плям та вийшла певна карта Землі. Після цього юзери називають її "дівчина із намальованим світом".

Читайте також: 56-річна модель стала обличчям відомого бренду білизни: неймовірні фото

Своїми фото та малюнками дівчина хоче навчити усіх прийняти себе у будь-якому випадку та запевняє, що любов до себе – це не ознака самозакоханості чи надмірного егоїзму, а того, що людина сильна та непорушна.

Акаунт Сото в Іnstagram набрав вже 81 тисячу фоловерів та кількість її прихильників постійно збільшується. Люди дякують їй за те, що вона ділиться досвідом та своїм прикладом надихає інших.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Інтернет
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Українці vs європейці: чия комуналка
сьогодні, 12:05 Українці vs європейці: чия комуналка "тяжча"
Яніна Ткачук 1226
У Нідерландах рекордна явка на виборах – Європа видихнула!
сьогодні, 11:56 У Нідерландах рекордна явка на виборах – Європа видихнула!
Володимир Горбач 1713
Крым погружается в тотальную депрессию
сьогодні, 08:16 Крым погружается в тотальную депрессию
Злой Одессит 4746
Я просто хочу, чтобы Россия за всё заплатила. Больше ничего
сьогодні, 03:36 Я просто хочу, чтобы Россия за всё заплатила. Больше ничего
Блог Медіа 4946
Постись как Иисус
15 березня, 22:02 Постись как Иисус
Євген Клопотенко 1467
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук