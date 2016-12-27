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Дієтологи розповіли, що можна сміливо їсти на ніч

00:51, сьогодні 985 Читать новость на русском
Деякі продукти не нашкодять фігурі
Деякі продукти не нашкодять фігурі / Фото з відкритих джерел

Всім відома фраза про те, що "вечерю найкраще віддати ворогові". Однак дієтологи запевняють – це стосується не всіх продуктів.

Видання Тelegraf.com.ua зробило перелік продуктів, які можна сміливо їсти на ніч і не боятись зіпсувати фігуру.

Овочі і фрукти

Для вечері підійдуть груша, яблуко, диня, ківі, хурма, апельсини та чорниця. Можна також робити фруктові салати і заправляти їх низькокалорійним йогуртом. З овочів для останнього прийому їжі підійдуть помідори, огірки, перець та капуста.

Риба

Варена або приготована на пару риба також є чудовою вечерею. Найкраще вживати камбалу, коропа, карася, окуня та червону рибу.

Зелень

Вечеряти можна і салатами із зелені. Наприклад, калорійність шпинату, становить всього 30 ккал.

Кисломолочні продукти

Ці продукти не лише допомагають побороти голод та дарують відчуття ситості, але й покращують роботу травної системи.

Відварна курка

Варене біле м'ясо – ситний, низькокалорійний, а головне дуже корисний продукт. Тож сміливо додавайте її до вашого вечірнього раціону.

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Теги: LifeStyle Здорове харчування
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