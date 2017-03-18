DJ Паша розповів, чому Притула не став ведучим фіналу Євробачення

Відомий шоумен Павло Шилько, більше відомий як DJ Паша, розповів свою версію, чому Сергій Притула не став ведучим фіналу Євробачення-2017.

Це він озвучив в інтерв’ю виданню "Високий замок".

Він пояснив, що Притула талановитий ведучий, коли говорить українською мовою, однак не факт, що він не буде таким же впевненим і дотепним на англомовному конкурсі.

Безперечно, Притула на сьогодні один із найпопулярніших ведучих в Україні. Чому не він буде вести конкурс? Таким було рішення оргкомітету. Бо якщо він суперово і з гумором веде програми українською, не факт, що так само неперевершено зможе провести шоу англійською. Хлопці, яких вибрали ведучими Євробачення-2017, за рейтингом популярності у нашій країні, можливо, і поступаються Сергієві. Але для Заходу це не принципово,

– наголосив Шилько.

Він додав, що у цьому випадку треба дотримуватись балансу між популярністю, досвідом і знанням англійської мови. Шоумен наголосив, що останній момент дуже важливий, незважаючи на те, що весь текст ведучих прописаний наперед.

"Це — прямий ефір, під час якого можуть трапитися будь-які форс-мажори. Може бути затримка у голосуванні, ніхто не виключає, що може підвести якась програма голосування. Або, як у 2005 році, коли у нас сталася затримка з конвертами у півфіналі, і довелося тягнути час. Якщо ведучий не володіє вільно мовою, то яким би професіоналом він не був, не зможе затягнути час. Цей фактор також треба брати до уваги", – пояснив DJ Паша.

Нагадаємо, Сергій Притула був ведучим усіх трьох півфіналів та фінального нацвідбору на Євробачення. Однак, фінал Євробачення, який пройде у Києві, будуть вести Володимир Остапчук, Олександр Скічко і Тимур Мірошниченко та Ольга Цибульська.

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