"ДНР" – це частина України, – Джигурда пояснив, чому бойовики позбавили його "громадянства"

Російський артист Микита Джигурда пояснив, що бойовики позбавили його громадянства "ДНР" через проукраїнські ідеї щодо "республіки".

Про це Джигурда сповістив у своєму Instagram.

"Я, отримавши паспорт "ДНР", говорив з ними про те, що потрібно робити акцент на тому, що "ДНР" – це частина України, і перейменувати її в "Донецьку народну республіку України" – Д.Н.Р.У", – мовиться у поясненні артиста.

Він додав, що пропонував також запровадити в "республіці" дві державні мови – українську та російську. Однак в "ДНР" заявили, що "вони не Україна, а частина Новоросії".

A post shared by НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) on Mar 14, 2017 at 4:17pm PDT

Нагадаємо, минулого тижня Микита Джигурда отримав паспорт "ДНР", проте пізніше глава "ДНР" Олександр Захарченко позбавив його громадянства, пославшись на "технічну помилку".