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До України завітає співзасновник Apple

22:52, 24 травня 437 Читать новость на русском
Стів Возняк
Стів Возняк / lubiteliyablok.com

У вересні 2017 року в Україну приїде легендарна в ІТ-середовищі особистість – співзасновник Apple й перший бізнес-партнер Стіва Джобса Стів Возняк.

Про це повідомляє AIN.UA.

30 вересня він виступить у київському "Палаці спорту" на бізнес-форумі Olerom Forum 1.

Я б із задоволенням зустрівся з багатьма українцями. Я відчуваю спорідненість з Україною через своє ім'я. Звичайно, буду відкритий й до інших запрошень, якщо вони будуть стосуватися тих же дат,
— зазначив в одному з листів Возняк.

Наразі подробиць про безпосередньо програму форуму та роль у ньому співзасновника Apple відомо небагато.

"В основному спікери приїжджають в Україну з дводенним візитом, й програма перебування кожного з них планується відповідно до підписаних домовленостей. Усі, хто вперше приїжджає в Україну, звичайно ж, хочуть побачити країну і пам'ятки, познайомитися з традиціями і людьми", — повідомляють організатори форуму.

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Довідка. Американський інженер Стів "Віз" Возняк познайомився зі Стівом Джобсом на початку 1970-х. У 1975 році він створив прототип Apple, з якого і почалася історія компанії. За три роки вони з Джобсом заснували Apple Computer. Тоді Возняк звільнився з Hewlett-Packard і став віце-президентом Apple з досліджень і розвитку.

Теги: Україна LifeStyle Київ Apple
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