До України завітає співзасновник Apple

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У вересні 2017 року в Україну приїде легендарна в ІТ-середовищі особистість – співзасновник Apple й перший бізнес-партнер Стіва Джобса Стів Возняк.
Про це повідомляє AIN.UA.
30 вересня він виступить у київському "Палаці спорту" на бізнес-форумі Olerom Forum 1.
Я б із задоволенням зустрівся з багатьма українцями. Я відчуваю спорідненість з Україною через своє ім'я. Звичайно, буду відкритий й до інших запрошень, якщо вони будуть стосуватися тих же дат,
— зазначив в одному з листів Возняк.
Наразі подробиць про безпосередньо програму форуму та роль у ньому співзасновника Apple відомо небагато.
"В основному спікери приїжджають в Україну з дводенним візитом, й програма перебування кожного з них планується відповідно до підписаних домовленостей. Усі, хто вперше приїжджає в Україну, звичайно ж, хочуть побачити країну і пам'ятки, познайомитися з традиціями і людьми", — повідомляють організатори форуму.
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Довідка. Американський інженер Стів "Віз" Возняк познайомився зі Стівом Джобсом на початку 1970-х. У 1975 році він створив прототип Apple, з якого і почалася історія компанії. За три роки вони з Джобсом заснували Apple Computer. Тоді Возняк звільнився з Hewlett-Packard і став віце-президентом Apple з досліджень і розвитку.