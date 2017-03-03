Дочка Майкла Джексона знайшла роботу: опубліковані фото

18-річна Періс Джексон підписала контракт з найвідомішим модельним агентством в світі "IMG Models".

Про це на своєму Instagram-аккаунті повідомив директор компанії Іван Барт:

На фотографії Періс одягнута у білу сукню з яскравими червоними губами та стильною зачіскою.

Міс Джексон теж поспішила поділитися цією публікацією і в підписі до знімка, зробленого відомим фешн-фотографом Маріо Сорренто, подякувала агенції.

thank you @imgmodels i feel very lucky and blessed Допис, поширений Paris-Michael K. Jackson (@parisjackson) Бер 2, 2017 о 10:06 PST

Нагадаємо, що це не перший досвід дівчини у модельному бізнесі. На початку 2017 року Періс Джексон дебютувала в рекламі Chanel.

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