Дочка Сільвестра Сталлоне знялася у відвертому відео для календаря Love Magazine

Дочка актора Сільвестра Сталлоне, 18-річна Сістін Роуз знялася у відвертому відео для календаря британського видання Love Magazine.

У відвертому ролику, тривалістю трохи більше однієї хвилини, юна модель позувала американському фотографу Дугу Інглішу в нижній білизні від Marc Jacobs, демонструючи стрункі та спокусливі форми, пише НВ.

Зазначимо, британське видання Love Magazine протягом усього грудня публікувало відверті відеоролики з кращими моделями сучасності в рамках проекту "адвент-календар на 2017 рік".