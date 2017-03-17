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БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Доки російський чиновник говорив про вибори, квітка за його спиною зів'яла на очах

09:04, сьогодні 2179 Читать новость на русском
Рослинка
Рослинка / tanfilm

У Кіровській області РФ стався курйозний випадок, коли просто під час інтерв'ю з політиком всього за 30 секунд зів'яла квітка.

Про короткий фрагмент інтерв'ю з секретарем кіровського відділення партії "Громадянська платформа" пише "Сноб".

Рослина стояла на столі позаду Шевельова, при цьому вона відбивалася на екрані ноутбука і поверхні факсу. Квітка зів'яла, як тільки політик почав розповідати про кандидатів пропутінської партії "Єдина Росія", які збираються взяти участь у праймеріз для висунення на пост губернатора Кіровської області.

Шевельов говорив про успіхи своїх суперників, назвавши єдиноросів "досить гідними поваги людьми". Квітка, вочевидь, не витримала такої очевидної "істини".

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Пізніше секретар "Громадянської платформи" почав виправдовуватись, що квітка кілька разів переїжджала разом з ним з одного місця роботи на інше. Мовляв, що рослина звикла до "сильних" слів і тому так відреагувала на розповідь про кандидатів від партії Путіна. Він пообіцяв посилено поливати квітку.

Теги: LifeStyle Новини Росії Курйози
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