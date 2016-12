Джамала оригінально привітала українців з Різдвом

Переможниця Євробачення Джамала привітала своїх фанатів та друзів із Різдвом, заспівавши фрагмент однієї з найвідоміших різдвяних пісень.

Привітання вона опублікувала на своїй сторінці у Instagram.

Джамала побажала усім здійснення мрій та заспівала "Have Yourself a Merry Little Christmas", що додало особливого затишку.

До слова, Джамала також взяла участь у записі новорічного привітання посла Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.