Джамала оригінально привітала українців з Різдвом

Переможниця Євробачення Джамала привітала своїх фанатів та друзів із Різдвом, заспівавши фрагмент однієї з найвідоміших різдвяних пісень.
Привітання вона опублікувала на своїй сторінці у Instagram.
Джамала побажала усім здійснення мрій та заспівала "Have Yourself a Merry Little Christmas", що додало особливого затишку.
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До слова, Джамала також взяла участь у записі новорічного привітання посла Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.
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