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Дженніфер Еністон зізналась, чому їй не подобалась роль в серіалі "Друзі"

04:08, сьогодні 127 Читать новость на русском
Дженніфер Еністон зізналась, чому їй не подобалась роль в серіалі
Дженніфер Еністон зізналась, чому їй не подобалась роль в серіалі "Друзі" / Фотосесія під час зйомок серіалу "Друзі"

Американська акторка Дженніфер Еністон в одному з інтерв’ю розповіла, що коли вона виконувала в серіалі "Друзі" роль Рейчел Грін, їй страшенно не подобалась її зачіска.

Про це розповіли у Refinery29.

Впродовж 10 сезонів популярного американського серіалу "Друзі", Дженніфер Еністон вдало виконувала свою роль, проте єдина річ, яка її завжди дразнила – це зачіска, яка, на її думку, зовсім їй не пасувала.

Я ненавиділа свою зачіску "боб". Вона "не працювала" для мого образу. Моє волосся занадто хвилясте від природи, щоб впоратися щодня з таким навантаженням. Тому моя зачіска завжди виглядала як величезна хутряна куля,
– розповіла Дженніфер Еністон.

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Теги: LifeStyle Кіно
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