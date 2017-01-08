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Економісти спрогнозували, яким буде перший рік президентства Трампа

18:07, сьогодні 1079 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Видання The Wall Street Journal опитало провідних економістів та зробило прогноз на перший рік президентства республіканця Дональда Трампа.

Про це повідомляє Апостроф.

Економісти прогнозують, що ВВП США у 2017 році складе 2,4%. Інфляція, згідно з прогнозами економістів, у 2017-му сягатиме 2,2%.

На думку експертів, якщо Трампова програма стимулювання економіки буде впроваджуватися швидкими темпами, інфляція прискориться.

За словами експертів, передумов для рецесії в перший рік президентства Трампа не має.

При цьому більшість економістів вважають, що, якщо новий президент виконає свої передвиборчі обіцянки, стан економіки США дійсно покращиться.

Читайте також: Трамп – це фінал існуючого світового порядку, – Безсмертний

Теги: Дональд Трамп США
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