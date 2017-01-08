Економісти спрогнозували, яким буде перший рік президентства Трампа

Видання The Wall Street Journal опитало провідних економістів та зробило прогноз на перший рік президентства республіканця Дональда Трампа.

Про це повідомляє Апостроф.

Економісти прогнозують, що ВВП США у 2017 році складе 2,4%. Інфляція, згідно з прогнозами економістів, у 2017-му сягатиме 2,2%.

На думку експертів, якщо Трампова програма стимулювання економіки буде впроваджуватися швидкими темпами, інфляція прискориться.

За словами експертів, передумов для рецесії в перший рік президентства Трампа не має.

При цьому більшість економістів вважають, що, якщо новий президент виконає свої передвиборчі обіцянки, стан економіки США дійсно покращиться.

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