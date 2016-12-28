Епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищений майже по всій Україні

Епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищений у 21 області України та в Києві.

Як повідомили у Центрі грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій Міністерства охорони здоров'я, найбільше хворих на Київщині.

Наразі, рівень захворюваності не дотягнув до епідпорогу лише в Івано-Франківській, Одеській та Харківській областях.

У Центрі грипу та ГРВІ відзначили, що в поточному епідсезоні домінує штам вірусу грипу типу А (Н3), який визначений в 64,9% позитивних результатів.

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До слова, за даними Цетру грипу та ГРВІ, понад 64% хворих – це діти до 17 років. Кількість людей, які звернулися за допомогою до лікарів, у порівнянні з минулим тижнем, зросла на 40,8%.



Раніше через грип у Сумах померло дві людини та ще один чоловік – у Дніпропетровській області. Пізніше на Дніпропетровщині жертвою вірусу "А" стала семирічна дівчинка.



На карантин закрили школи у Львові, Рівному, Запоріжжі, Житомирі та Івано-Франківську. Водночас, дитячі садочки працюють без змін.