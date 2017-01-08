Епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено на Черкащині

На Черкащині епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищений на 38%. У більшості випадків на лікарняні ліжка потрапляють дорослі, а не діти.

Якщо до Нового року 70 % пацієнтів були неповнолітні, то нині цей показник знизився майже втричі.

Лікарі кажуть, це пов’язано з тим, що у школах вчасно запровадили карантин.

Утім, від ускладнень, викликаних грипом, на Черкащині уже померла 63-річна жінка.

За прогнозами вірусологів, найближчим часом показники захворюваності знизяться. Однак на кінець лютого очікують нову хвилю епідемії.

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